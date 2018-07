Redakcja Dziennik.pl

W zarejestrowanej nowej wersji gościnnie artystce towarzyszy chór Singin’Warsaw. Muzycy, którzy występują z Polą podczas live sesji to stały skład koncertowy artystki: Anna Shimomura - piano, Natalia Radziejowska - skrzypce, Zuzanna Falkowska - wiolonczela, Radek Bednarek - gitara, Rafał Olewnicki - perkusja.

Album Poli Rise 'Anywhere But Here" trafił do sprzedaży 12 stycznia 2018 roku. Płyta jest zainspirowana licznymi podróżami artystki, która nagrywając go odwiedziła Nowy Jork, Londyn, Kopenhagę, Berlin, Dublin, Turyn, Seul, Reykjavik i Oslo.