Za muzykę do "Runaway" odpowiedzialny jest jak zwykle Gromee, tekst do piosenki stworzyła m.in. Mahan Moin. Teledysk do "Runaway" nagrany został w słonecznej Portugalii. Ta surfingowa pocztówka z wakacji.

Gromee to jeden z najbardziej utalentowanych polskich DJ-ów i producentów muzycznych. Jego trzy ostatnie single okazały się komercyjnym sukcesem. "Follow You" otrzymał status Złotej Płyty, "Fearless" pokrył się Platyną, a ostatni, właśnie z Mahan Moin, zatytułowany "Spirit", zdobył status Złotej Płyty oraz znalazł się na pierwszym miejscu listy najczęściej odtwarzanych utworów w polskich stacjach radiowych! Gromee już od kilku lat regularnie koncertuje po całej Polsce, a jego sety goszczą w najlepszych klubach i festiwalach w kraju. Dzielił scenę z takimi artystami jak: Steve Aoki, Deorro, NERVO, czy R3HAB.