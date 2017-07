Od czasu tego występu wielu fanów czekało na jego nowe dokonania. Wreszcie powraca, ale pod nazwą enigmatycznego projektu Alexander Search. Łączący w swojej twórczości elektronikę, indie-pop i rocka zespół składa się z pięciu muzyków o pseudonimach Benjamin Cymbra, Augustus Search, Sgt. William Byng, Mr. Tagus i Marvell K. Wokalista Benjamin Cybra to właśnie Salvador, który swoim niepokojącym głosem wyśpiewuje najpiękniejsze melodie, jakie ostatnio mogliśmy usłyszeć. Jak pisze sam zespół, stojący za tekstami wszystkich utworów na debiutanckiej płycie Alexander Search zginął tragicznie w młodym wieku, ale zdążył przed tym zyskać szacunek rówieśników, nazywających go po dziś dzień ‘zdobywcą piękna zawartego w słowach’. A cała misja zespołu to "skazane na niepowodzenie poszukiwanie kwintesencji życia i piękna".

Oto teledysk, który pokazuje nowe oblicze Salvadora Sobrala.