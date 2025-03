Koncert Quebonafide na PGE Narodowy 2025 – data i godzina

Fani Quebonafide już zacierają ręce. Artysta zapowiedział pożegnalny koncert, który odbędzie się 28 czerwca 2025 roku o godz. 20.30. W ramach wydarzenia "AKT II – Ostatni koncert" ikona polskiego rapu wystąpi na stadionie PGE Narodowy w Warszawie.

Dzień wcześniej – 27 czerwca 2025 roku – odbędzie się wspomniane wydarzenie online zatytułowane "AKT I – Północ / Południe". Ma to być autorski projekt łączący muzykę, obraz i narrację, ukazujący "wewnętrzne zmagania artysty, balansujące między intymnością a teatralną ekspresją". Dostęp do transmisji będą mieli posiadacze biletów na to wydarzenie.

"Mam dla was i dobre, i złe wieści. Zacznę od tych mniej przyjemnych – wydarzenie online, które miało odbyć się w marcu, zostało przesunięte na czerwiec. Ale dzięki temu przerodziło się w dwudniowe przedsięwzięcie, które będzie miało miejsce 27 i 28 czerwca. Wiem, że obsuwy potrafią być frustrujące, dlatego palę się ze wstydu i proszę was o szczyptę zrozumienia. Postaram się to wynagrodzić w najlepszy możliwy sposób" – napisał Quebonafide na Instagramie.

Koncert Quebonafide na PGE Narodowy 2025 – ile kosztują bilety?

Ceny biletów na koncert Quebonafide na PGE Narodowy 2025 przedstawiają się następująco:

Płyta GA Early Entrance Pula I: 266,43 zł

Płyta GA Early Entrance Pula II: 277,13 zł

Płyta GA Early Entrance Pula III: 287,83 zł

Płyta GA Pula I: 191,53 zł

Płyta GA Pula II: 202,23 zł

Płyta GA Pula III: 212,93 zł

Osoby, które jako pierwsze zakupiły bilet na wydarzenie "QUEBONAFIDE Północ / Południe" (AKT I), tj. z I lub II puli biletów (posiadające "Bilet Plus") będą uprawnione do zakupu biletów na "OSTATNI KONCERT" w przedsprzedaży z rabatem o wysokości 40 zł.

Osoby, które zakupiły bilet na wydarzenie "QUEBONAFIDE Północ / Południe" (AKT I) w III puli biletów będą uprawnione do zakupu biletów na "OSTATNI KONCERT" w przedsprzedaży z rabatem wysokości 20 zł.

Koncert Quebonafide na PGE Narodowy 2025 – kiedy sprzedaż biletów?

Przedsprzedaż biletów na ostatni koncert Quebonafide na PGE Narodowym w Warszawie miała rozpocząć się 11 marca 2025 roku o godz. 12. Zainteresowanie było jednak tak ogromne, że serwery na stronie www.goingapp.pl zostały przeciążone. Podobny los spotkał aplikację.

Start przedsprzedaży biletów na koncert Quebonafide w Warszawie przełożono na 13 marca 2025 roku na godz. 12. Zmianie uległ również planowany termin startu regularnej sprzedaży. Rozpocznie się ona w poniedziałek, 17 marca o godz. 12.

Koncert Quebonafide na PGE Narodowy 2025 – jak i gdzie kupić bilety?

Bilety na koncert Quebonafide na PGE Narodowy 2025 dostępne są wyłącznie na stronie www.goingapp.pl. Aby kupić bilety na to wydarzenie, trzeba wejść na wskazaną stronę internetową, a następnie wybrać opcję "Zamawiam". Należy wybrać miejsce, a następnie uzupełnić swoje dane. Kolejnym krokiem jest wskazanie sposobu dostawy wejściówek. Na koniec wybieramy metodę płatności.