W poniedziałek (3 marca) ogłoszono nominacje do Fryderyków 2025 w 13 kategoriach muzyki rozrywkowej oraz 5 w kategoriach jazzowych. Okazuje się, że w tym roku nie ma jednego zdecydowanego lidera, jeśli chodzi o liczbę nominacji. Głosy jury wybierających kandydatów do Fryderyków 2025 rozłożyły się dosyć równomiernie.

Fryderyki 2025. Kto otrzymał najwięcej nominacji?

Najwięcej nominacji do nagrody Fryderyki 2025, czyli po trzy otrzymała Brodka oraz Daria Zawiałow. Więcej jest artystów z dwiema nominacjami. To Kaśka Sochacka, Daria ze Śląska, Natalia Szroeder, Wiktor Waligóra, Zalewski i Sobel. W kategoriach jazzowych Fryderyków 2025 szansę na trzy statuetki mają z kolei Leszek Możdżer, Tomasz Dąbrowski i Piotr Wyleżoł.

Fryderyki 2025. Gdzie i kiedy gala?

Tegoroczne wręczenie Fryderyków 2025 to aż trzy imprezy. Pierwsza odbędzie się 23 marca w Muzeum Historii Żydów Polskich Polin. Tam wręczone zostaną Fryderyki 2025 w kategorii jazz. Z kolei 30 marca, w siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach odbędzie się Gala Muzyki Klasycznej, podczas której statuetki Fryderyków 2025 otrzymają artyści w kategorii muzyka klasyczna.

Ostatnią imprezą podczas tegorocznych Fryderyków będzie gala, która odbędzie się w Tauron Arenie w Krakowie. To właśnie tam 5 kwietnia ogłoszeni zostaną laureaci Fryderyków w kategorii muzyki rozrywkowej. Transmisję gali Fryderyki 2025 zobaczyć będzie można w TVP.

Fryderyki 2025. Kategorie i nominacje

Album Roku Hip Hop

BISZ / KOSA LATA

ĆPAJ STAJL BIAŁE SZALEŃSTWO

O.S.T.R. XX (Dwadzieścia)

Otsochodzi THE GRIND

Sobel W ZWIĄZKU Z MUZYKĄ

Album Roku Metal

Behemoth XXX Years Ov Blasphemy

Blindead 23 Vanishing

DOM ZŁY Ku Pogrzebaniu Serc

Grzegorz Kupczyk GRZEGORZ KUPCZYK

TSA Dream Team Live 20

Album Roku Muzyka Alternatywna

Błoto Grzybnia

Bogdan Kondracki Cudze rady psują mi życie

Brodka Wawa

Coals Sanatorium

Skalpel Recut

Zamilska United Kingdom of Anxiety

Album Roku Muzyka Ilustracyjna

Andrzej ‘Webber” Mikosz 1989 Musical

Baasch Lipstick on The Glass (Original Motion Picture Soundtrack)

Łukasz Targosz Diabeł (Original Motion Picture Soundtrack)

Mariusz Obijalski A Statek Płynie (Teatr Muzyczny Capitol)

Miro Kępiński / KĘPIŃSKI KOWALONEK Prosta Sprawa (Muzyka i piosenki z serialu)

Album Roku Muzyka Korzeni

Kapela ze Wsi Warszawa & Bassałyki Sploty

Łukasz Ojdana feat. DREVO i Mariia Ojdana Wędrujący ptak

Marcin Wyrostek i Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Śląskiej Tradycyja

Sw@da x Niczos #INDAWOODS

ZAZULA Pieśni Ludu

Zespół Pieśni i Tańca Ziemia Bydgoska Nie ma Ziemi nad Kujawy

Album Roku Pop Alternatywny

Daria ze Śląska Na południu bez zmian

KARAŚ/ROGUCKI Atlas Iskier

NOSOWSKA / KRÓL Kasia i Błażej

Tomasz Makowiecki Bailando

Wiktor Waligóra Czekam na świt

Album Roku Pop

Anna Rusowicz Dziewczyna Słońca

Kaśka Sochacka Ta druga

Margaret Siniaki i cekiny

Natalia Szroeder REM

Sara James PLAYHOUSE

Album Roku Rock & Blues

Agnieszka Chylińska 30 LAT AGNIESZKI CHYLIŃSKIEJ – KIEDYŚ DO CIEBIE WRÓCĘ

Cool Kids Of Death Origami

Myslovitz Wieczorami chłopcy wychodzą na ulice - 25 lat miłości w czasach popkultury

Tides From Nebula Instant Rewards

Zalewski Zgłowy

Fonograficzny Debiut Roku

Ania Szlagowska

Dominika Płonka

Hubert.

Przebiśniegi

Wiktor Waligóra

Singiel Roku Hip Hop

Kubi Producent, bambi, Fukaj, stickxr Woda Księżycowa

Mata Lloret de Mar

O.S.T.R. Tango Porcjarza

Quebonafiden Futurama 3 (fanserwis)

Sobel Mama powtarzała

Singiel Roku Pop Alternatywny

Brodka Spotkanie z Warszawą

Daria ze Śląska feat. Małpa Skacz ze mną na bombę

Kasia Lins Trucizna

Mela Koteluk Himalaje

Zalewski Zgłowy

Singiel Roku Pop

Daria Zawiałow Ballada o Niej (Live, 92')

Kaśka Sochacka Szum

Męskie Granie Orkiestra 2024 (Daria Zawiałow, Mrozu, Kacperczyk) Wolne duchy

Natalia Szroeder Sama na planecie

Wiktor Dyduła Tam słońce, gdzie my

Teledysk Roku

Andrzej Dragan - reżyser teledysku do utworu Futurama 3 (fanserwis) w wykonaniu Quebonafide

Daria Zawiałow i Mateusz Dziekański - reżyserzy teledysku do utworu Ballada o Niej w wykonaniu Darii Zawiałow

Darya Zahorskaya - reżyserka teledysku do utworu Woda księżycowa w wykonaniu Kubi Producent, bambi, Fukaj, stickxr

Michał Sierakowski - reżyser teledysku do utworu Zgłowy w wykonaniu Zalewskiego

Monika Brodka - reżyserka teledysku do utworu Spotkanie z Warszawą w wykonaniu Brodki

Jazzowy Artysta / Jazzowa Artystka Roku

Adam Bałdych

Henryk Miśkiewicz

Leszek Możdżer

Piotr Wyleżoł

Tomasz Dąbrowski

Album Roku Jazz

Atom String Quartet Universum

Henryk Miśkiewicz & Chopin University Big Band Come Back…

Piotr Wyleżoł I Love Music

Tomasz Dąbrowski & The Individual Beings Better

Tomasz Stańko Quartet September Night

Album Roku Jazz Eksperymentalny / Współczesna Muzyka Improwizowana

Leszek Możdżer, Lars Danielsson, Zohar Fresco Beamo

Leszek Żądło Quartet Live in Hamburg '75

Pianohooligan Critique of Swing in Two Parts

WSPÓŁGŁOSY, Marcel Baliński Współgłosy

Jazzowy Kompozytor / Jazzowa Kompozytorka Roku

Leszek Możdżer

Mateusz Smoczyński

Piotr Wyleżoł

Tomasz Dąbrowski

Fonograficzny Debiut Roku - Jazz

Adam Jędrysik

Szymon Zawodny

Tymek Papior

Fryderyki 2025. Ile było zgłoszeń?

Do tegorocznego konkursu Fryderyk zostały zgłoszone 394 albumy w 8 kategoriach gatunkowych: od popu, przez hip hop, muzykę korzeni czy metal po muzykę filmową. O nominację dla najlepszego singla hiphopowego ubiegały się 52 utwory, 105 utworów konkurowało o nominację w kategorii Singiel Roku Pop, a 106 – w kategorii Singiel Roku Pop Alternatywny.

W konkursie startowało także 355 teledysków. Na liście zgłoszonych debiutantów Związek Producentów Audio Video – główny organizator Fryderyków – odnotował 88 nazwisk (65 w muzyce rozrywkowej i 23 w jazzie). O nominacje ubiegało się aż 101 płyt jazzowych i 110 jazzowych muzyków. W nowej kategorii Jazzowy Kompozytor / Jazzowa Kompozytorka Roku o zgłoszenie do Fryderyków 2025 konkurowało 40 twórców.