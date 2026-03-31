Celine Dion powraca. Pierwsze koncerty od lat

W tym roku dostanę największy prezent mojego życia: będę mieć szansę przyjechać i zobaczyć was i zaśpiewać dla was znowu – powiedziała Celine Dion w nagraniu wideo opublikowanym na Instagramie. Nagranie wyemitowała też francuska telewizja France 2. W poniedziałek, 30 marca Dion ukończyła 58 lat.

Kiedy koncerty i co z biletami?

Koncerty w Defense Arena, która może pomieścić około 40 tysięcy widzów, odbędą się od 12 września do 14 października. Będą to dwa występy tygodniowo (w środy i soboty). W oficjalnym komunikacie zapowiedziano przedsprzedaż biletów od 7 kwietnia.

Przerwa w karierze z powodu choroby

W 2019 roku Dion musiała przerwać tournee z powodu pandemii COVID-19, a potem wycofała się ze sceny ze względu na stan zdrowia. Gwiazda choruje na schorzenie neurologiczne – zespół Moerscha-Woltmanna. W poniedziałkowym komunikacie zapewniła, że jej samopoczucie jest dobre, czuje się "silna, ogromnie podekscytowana i oczywiście też trochę zdenerwowana".

Naprawdę, nie mogę się doczekać, kiedy was zobaczę – powiedziała Dion, zwracając się do swej publiczności.

Występ na otwarciu igrzysk olimpijskich

Na ceremonii otwarcia igrzysk olimpijskich w Paryżu Dion porywająco wykonała jeden z najbardziej znanych utworów Edith Piaf – "Hymn do miłości". Wcześniej po raz ostatni pojawiła się przed widzami w 2020 roku.

Kanadyjska piosenkarka w trakcie swojej kariery została pięć razy uhonorowana nagrodą Grammy. Światowa publiczność zna ją przede wszystkim z hitu "My Heart Will Go On" z filmu "Titanic". Jej album "D'eux" z 1995 roku wciąż jest na pierwszym miejscu wśród płyt francuskojęzycznych pod względem liczby sprzedanych egzemplarzy (około 10 mln).