Kanye West nie wjedzie do Polski? Ministra kultury nie ma wątpliwości

Nie wyobrażam sobie, że w Polsce, w kraju, w którym mordowano ludzi w nazistowskich niemieckich obozach zagłady, możemy organizować koncert twórcy, który jawnie, otwarcie mówi o tym, że lubi Hitlera, promuje ideologię nazistowską, zarabia na sprzedaży koszulek ze swastyką – podkreśliła Cienkowska.

Ministra kultury: Możemy zablokować wjazd Kanye Westa do Polski

Zaznaczyła, że absolutnie się temu sprzeciwia. To jest promowanie mowy nienawiści i żaden organizator w Polsce nie powinien dokładać do tego swoich pięciu groszy – dodała.

Dopytywana o to, czy resort kultury ma narzędzia, żeby takim koncertom zapobiegać, odpowiedziała: Mam nadzieję, że organizatorzy koncertu pójdą po rozum do głowy. Jako państwo polskie mamy narzędzia blokujące wjazd osób do kraju. Jeżeli trzeba będzie, to ich użyjemy.

Ministra kultury: Radosław Sikorski podziela moje zdanie w tej kwestii

Jeśli rzeczywiście nie będzie odwołania koncertu wystosujemy z Ministerstwa Kultury odpowiednia pisma do ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego, który ma moc zablokowania wjazdu konkretnych osób do kraju. (...) Skontaktowałam się z organizatorami stadionu, którzy są odpowiedzialni za tę placówkę. Uprzedziłam, że będę dokonywać takich ruchów. Jestem również po konsultacji z wicepremierem Radosławem Sikorskim, który podziela moje zdanie w tej kwestii, mamy konkretne stanowisko w tej sprawie, ja go nie zmienię – podkreśliła szefowa resortu kultury.

Planowany koncert kontrowersyjnego Kanye Westa w Chorzowie

Kanye West, jeden z najbardziej znanych raperów na świecie, ma wystąpić 19 czerwca na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Artysta od kilku lat budzi kontrowersje swoimi wypowiedziami i zachowaniem. Największe oburzenie wywołała seria antysemickich wpisów w mediach społecznościowych, w których gloryfikował ideologię nazistowską. West był także krytykowany za sprzedaż koszulek ze swastyką oraz publiczne wyrażanie podziwu dla Adolfa Hitlera.

Artysta utrzymuje, że jego medialne wybryki były pokłosiem pogłębiającego się kryzysu psychicznego. Wyznał, że ma za sobą epizod maniakalno-psychotyczny.

Odwołane koncerty Kanye Westa we Francji i Wielkiej Brytanii

Niedawno odwołał bezterminowo swój koncert we francuskiej Marsylii. Sprzeciw wobec tego występu wyrażały m.in. lokalne władze. Wcześniej wjazdu odmówiły mu władze Wielkiej Brytanii, gdzie miał wystąpić podczas jednego z letnich festiwali w Londynie.

Organizatorem koncertu Kanye Westa w Polsce jest Projekt Hałas!. Właścicielem Stadionu Śląskiego w Chorzowie jest Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.