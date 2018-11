"Tak niewiele" to bardzo ważny dla mnie utwór, który napisałam specjalnie z myślą o ścieżce dźwiękowej do filmu "Miłość jest wszystkim", napisałam go w pół godziny podczas swojego pobytu w Los Angeles po usłyszeniu tych ujmujących pierwszych dźwięków harfy. Słowa i melodie po prostu wylewały się ze mnie wraz ze łzami. Pierwsza wersja powstała w języku angielskim i w tej wlaśnie odsłonie możecie usłyszeć ją na ścieżce dźwiękowej do filmu.

Po pewnym czasie jednak uznałam, że chciałabym również stworzyć wersję polską, specjalnie dla Was Kochani. Długo myślałam komu powierzyć tak intymną piosenkę, słuchałam kilku polskich wykonawców, potrzebowałam kogoś z kim będę czuła "więź" i tak oto wysłałam ten utwór do Sarsy, która pomogła mi przelać na papier to co czułam w przepiękny, szczery sposób tak od serca. Mam nadzieję, że ten utwór przyniesie wam tyle ciepła i ukojenia co mi i moim bliskim. - tak o nowym utworze opowiada artystka

Singiel 'Tak niewiele' usłyszeć można na płycie ze ścieżką dźwiękową do filmu 'Miłość jest wszystkim', podwójny krążek ukaże się 30 listopada.