Ania pochodzi z Nysy, ale na co dzień mieszka we Wrocławiu. Ukończyła Wyższą Szkołę Oficerską Wojsk Lądowych we Wrocławiu, lecz zamiast munduru wybrała muzykę. Oprócz tego w jej rodzinie od pokoleń uprawia się również żeglarstwo, w którym może odnaleźć spokój i poczuć wolność.

Na swoim koncie ma nagranie przeboju Stinga „English Man in New York” w duecie z Kamilem Bednarkiem oraz utwór „Zapomnij”. Swoje pierwsze kroki z muzyką rozpoczęła w wieku 14 lat od napisania piosenki „O nic nie pytaj”, a na swoim muzycznym koncie ma zwycięstwa w muzycznym talent show „Bitwa na Głosy” oraz radiowym konkursie RMF FM „Ja Cię Kręcę”.