W przyszłym roku konkurs będzie obchodził swoje 70-lecie. Pierwsza edycja, jeszcze pod Eurovision Grand Prix odbyła się w 1956 roku - we Włoszech, w Lugano. Wówczas transmitowały go głównie radia, ale i stacje telewizyjne.

Kiedy zaplanowano konkurs Eurowizji w 2026 r.

Półfinały Eurowizji zaplanowano na 12 i 14 maja 2026 r., natomiast finał odbędzie się 16 maja. Decyzją Europejskiej Unii Nadawców 70. edycja konkursu odbędzie się w legendarnej hali Stadthalle, która gościła Eurowizję także w 2015 r., kiedy świętowano jubileusz 60-lecia wydarzenia. Reputacja Wiednia jako jednego z najbardziej muzycznych miast na świecie została wskazana jako kluczowy czynnik wpływający na ostateczny wybór organizatora, co w połączeniu z jego dogodnym położeniem w centrum Europy, daje idealną lokalizację.

Eurowizja 2025 odbyła się w Bazylei

Finał Konkursu Piosenki Eurowizji 2025 odbył się 17 maja. Półfinały miały miejsce 13 i 15 maja, wszystkie wydarzenia miały miejsce w Bazylei, Szwajcaria. Zwycięzcą Eurowizji 2025 został JJ z Austrii z utworem "Wasted Love". Wyśpiewał on 436 punktów, zdobywając uznanie zarówno jury, jak i telewidzów. Publiczność i jury docenili emocjonalny przekaz tej pop-operowej ballady o niespełnionej miłości. Polska, reprezentowana przez Justynę Steczkowską, zajęła 14. miejsce.