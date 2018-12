Zespół Zakopower i Jacek Cygan przygotowali na Mikołajki teledysk do piosenki "Białanie", pochodzącej z najnowszej płyty Jacka Cygana o tym samym tytule. Autor tekstów napisał swój pierwszy świąteczny utwór ponad trzydzieści lat temu. Przez ten czas powstało piętnaście kolęd, pastorałek i zimowych piosenek - wszystkie można usłyszeć na płycie, która miała premierę 28 listopada nakładem Wydawnictwa Agora. Trzy z nich, w tym tytułowy utwór "Białanie" wykonany przez Zakopower, to pozycje premierowe, po raz pierwszy prezentowane słuchaczom.

Kolędy, świąteczne pieśni i pastorałki, które przytuliła niniejsza płyta, pisałem przez ponad trzydzieści lat. Zaczęło się od „Na stary rok” dla Grażyny Łobaszewskiej, potem była „Kolęda rozsianych po świecie” do muzyki Seweryna Krajewskiego, którą przyniosła do mnie Maryla Rodowicz, potem „Święta z bajki” dla Edyty Geppert, dalej „Dziś nadzieja rodzi się” z Ryszardem Rynkowskim. I tak to trwa aż do dzisiaj, kiedy moje najnowsze utwory nagrali Sebastian Karpiel-Bułecka z zespołem Zakopower, Józef Skrzek czy Igor Herbut.

Jestem wdzięczny moim przyjaciołom kompozytorom i wokalistom, że te kolędy i pastorałki są takie osobiste, normalne i szczere. Dziękuję wszystkim kompozytorom,

którzy połączyli z moimi słowami swoje piękne dźwięki, oraz wykonawcom za ich świąteczne dusze. A ponieważ kolędy zwykło się opatrywać określeniem „pieśni życzące”, przyjmijcie, proszę, Drodzy Kolędnicy, tę płytę z życzeniami duchowych świąt Bożego Narodzenia, z wiarą, że wtedy narodziła się Nadzieja - mówi Jacek Cygan.