Przypomnijmy to sobie jeszcze raz:

Zastanawialiście się, jak wygląda teraz słynna dziewczyna z teledysku? Ta, co nie do końca dobrze zachowuje się w stosunku do George Michaela, ale za to czyni awanse do Andrew Ridgeley’a. To modelka Kathy Hill. W swojej pracy pozostaje cały czas – gdyby ktoś chciał ją zatrudnić do sesji musi pamiętać, że z brunetki zrobiła się teraz blondynką.

Kathy Hill kiedyś i dziś / Instagram

Wiele osób zastanawiało się, czy dom z teledysku istnieje do dziś. Ależ jak najbardziej i można go wynająć. Mieści się w szwajcarskim Saas-Fee. Willa Chalet Schliechten jest dostępna na większości serwisów z wynajmem domów i apartamentów. Koszt wynajmu pokoju dla dwóch osób to około 2000 złotych (cena za styczeń 2019 rok). Obsługa pokazuje ponoć ze szczegółami, gdzie kręcono poszczególne sceny. Ale jeśli się przyjrzycie – wnętrze nieco zmieniło swój wygląd od czasów, w których powstawał teledysk.

Dom z teledysku "Last Christmas" mieści się w Szwajcarii; fot:Booking.com / Materiały prasowe

Oto słynna sala "kominkowa" z klipu. Tak prezentuje się dziś.

fot. Booking com / Materiały prasowe

W klipie możemy zobaczyć innych muzyków. Oprócz Pepsi i Shirlie, czyli słynnych chórzystek, podróżujących razem z Wham! pojawia się Martin Kemp, znany ze Spandau Ballet.

I jeszcze ciekawostka dla najbardziej zagorzałych fanów i fanek Wham!. To ostatni teledysk, w którym George Michael występuje bez zarostu na twarzy.

Na koniec wykres z Google Trends ukazujący, jak przedstawia się popularność zapytania "Last Christmas". Mocno sezonowo.