Album ukaże się 8 listopada (CD, digital) oraz 15 listopada w wydaniu LP. Na ekrany kinowe w Polsce film wchodzi 29 listopada.

Wspominając swoje spotkanie z Georgem Michaelem, które doprowadziło do powstania filmu, Emma Thompson powiedziała: „Mądrość i emocjonalna głębia tekstów George’a zawsze robiły na mnie ogromne wrażenie. Wiele osób czuje, że są one jakby stworzone do filmu. Gdy spotkałam George’a i doświadczyłam jego ciepła i zrozumienia, jakie od niego biło, uświadomiłam sobie, że to ten film jest stworzony po to, by oddać hołd tym piosenek i ich słowom”.



Wszystkie piosenki, które można usłyszeć w filmie oraz na towarzyszącej mu płycie, zostały napisane i wyprodukowane przez George’a Michaela, poza "This Is How (We Want You To Get High)" – niepublikowanego wcześniej utworu, którego autorami są George Michael i James Jackman.

Historia powstania filmu rozpoczyna się od spotkania dwóch osób - brytyjskiego producenta filmowego Davida Livingstone’a i Emmy Thompson oraz ich rozmowy na temat ich miłości do piosenki "Last Christmas". Wtedy też pojawił się pomysł, by stworzyć film zainspirowany tym utworem. Wiosną 2013 roku Emma Thompson odwiedziła George’a Michaela w jego domu w Londynie. Artysta wyraził wtedy aprobatę dla tego pomysłu.

George Michael, Wham! – Last Christmas

Premiera: 8 listopada 2019

Tracklista:

Last Christmas

Too Funky

Fantasy

Praying For Time

Faith

Waiting For That Day

Heal The Pain

One More Try

Fastlove Part1

Everything She Wants

Wake Me Up Before You Go-Go

Move On

Freedom! ‘90

Praying For Time (MTV Unplugged version)

This Is How (We Want You To Get High)