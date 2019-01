To kolejny po „Mariners Apartment Complex” oraz „Venice Bitch” utwór zapowiadający nową płytę artystki. „hope is a dangerous thing for a woman like me to have - but i have it” zostało wyprodukowane przez Jacka Antonoffa (Bleachers).

Szósty album studyjny Lany Dal Rey, „Norman Fucking Rockwell”, ukaże się jeszcze w tym roku. Wydane dotychczas przez wokalistkę utwory nie są oficjalnymi singlami. Poprzednie dokonanie artystki, „Lust for Life”, ukazało się w 2017 roku i zdobyło nominację do Grammy.