Współpraca XxanaxX / Marek Biliński elektryzuje fanów muzyki elektronicznej. Z jednej strony oddaje ducha i klimat czasów, kiedy muzyka elektroniczna przeżywała czasy rozkwitu i stawała się fundamentem jednej z najważniejszych dziś odnóg muzyki popularnej. Z drugiej zaś to przeniesienie w zupełnie inny, wręcz futurystyczny wymiar, gdzie technologia i energia zawarte w muzyce tworzą całkowicie nowe, niewiarygodne brzmienie.

– Połączyliśmy bliskie nam dźwięki, by stworzyć zupełnie coś nowego. „Duch” to zderzenie muzyki elektronicznej trzech dekad, nowatorska rzecz. – przyznaje Marek Biliński, twórca muzyki elektronicznej, autor kultowego “Domu w Dolinie Mgieł”.

Oprócz wspólnej pracy w studiu nagraniowym, artyści spotkali się także na planie teledysku. Twórcy klipu wciągają widza w niezwykłą grę perspektyw czasowych, gdzie przeszłość przenika się z teraźniejszością, a teraźniejszość z przyszłością – wszystko po to, aby za chwilę odkryć, że żadna z tych płaszczyzn nie może istnieć bez pozostałych, że zawsze nad teraźniejszością i przyszłością będzie unosić się duch przeszłości.

Scenariusz zbudowany jest z trzech części. W pierwszej – miejskiej rozpoczyna się cała historia. Widz poznaje bohaterów, Klaudię i Michała, którzy wyruszają z miasta w poszukiwaniu odpowiedzi na nurtujące ich pytanie. Przemierzają długą drogę do natury, wręcz do jej źródeł. Ich podróż, w warstwie wizualnej, przeplatana jest obrazami z pamięci – to część druga, retrospekcje – które uzupełniają całą historię, przede wszystkim zaś coraz bardziej wyjaśniają motywy działania bohaterów. Ostatnią część stanowi zakończenie filmu, cel podróży, gdzie u źródeł natury, w futurystycznym domu w Dolinie Mgieł, usytuowanym w lesie, czeka na nich MAREK BILIŃSKI, jeden z najbardziej znanych polskich kompozytorów muzyki elektronicznej, mistrz gatunku – człowiek, który dał początek wszystkiemu.



W rolach głównych wystąpili elektroniczny duet XXANAXX / MAREK BILIŃSKI oraz całkowicie elektryczny Jaguar I-PACE. Słowa piosenki napisała Klaudia Szafrańska, wokalistka XXANAXX. Reżyserię teledysku powierzono Marcinowi Filipkowi, jednemu z najbardziej utytułowanych twórców w polskiej branży reklamowej. Za zdjęcia odpowiada Wojciech Zieliński, a za produkcję klipu – Film Fiction.



Do współpracy artystów prawdopodobnie nigdy by nie doszło, gdyby nie inicjatywa i mecenat marki Jaguar, która tworzy elektryzujące pod względem osiągów, nowoczesnych technologii oraz stylu samochody, w tym w pełni elektryczny model I-PACE.