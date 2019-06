Dan Smith opowiada o teledysku: – W klipie do "Joy" przypatrujemy się tym czynnościom, które przynoszą nam najwięcej radości. Robimy je z myślą, że nikt nas nie widzi. To mogą być rzeczy dziwaczne lub kompulsywne, takie, których się wstydzimy. Jednak często coś, co jest niezrozumiałe dla jednej osoby, może sprawiać innej wiele frajdy. Fascynujące jest to, że ludzie mają wiele masek – w pracy czy w internecie – oraz takie oblicza, których wolą nie pokazywać nikomu. My chcieliśmy przedstawić wszystko.

"Joy" znajdzie się na nadchodzącym albumie Bastille, „Doom Days”. Premiera już 14 czerwca.