„How Do You Sleep?” to następca duetu z Normani – „Dancing With A Stranger”. Singiel sprzedał się w nakładzie przekraczającym 6 mln kopii i zgromadził ponad miliard streamów. Kawałek trafił na szczyt zestawienia najpopularniejszych kawałków w rozgłośniach radiowych zarówno w Stanach, jak i w Wielkiej Brytanii, cieszy się także tytułem platyny w 15 krajach.

W poprzednie lato Sam Smith zawojował listy przebojów z hitem „Promises”, nagranym wspólnie z Calvinem Harrisem. Duet wykonał utwór podczas tegorocznej ceremonii BRIT Awards. W tym tygodniu Sam Smith dołączył do zaszczytnego grona artystów, którzy mają ponad 10 mln subskrypcji na YouTube. Ta sztuka udała się dopiero ośmiu brytyjskim wykonawcom.

Dotychczas Sam sprzedał ponad 22 mln albumów na całym świecie i siedmiokrotnie trafiał na szczyt Top 10 UK. Jednym z tych utworów był „Writing’s On The Wall” – pierwsza piosenka do filmu o Bondzie, której udało znaleźć się na pierwszym miejscu zestawienia (co został odnotowane w Księdze Rekordów Guinessa). Smith otrzymał cztery nagrody Grammy, trzy BRIT, Oscara oraz Złoty Glob („Writing’s On The Wall”).