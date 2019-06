"Help Us Stranger” to trzecia płyta w dyskografii zdobywców pnagrody Grammy Award i zarazem pierwsza od ponad dekady. Album trafi na półki sklepowe 21 czerwca nakładem Third Man Records/[PIAS].

Nowy materiał został zarejestrowany w Nashville. Za jego produkcję odpowiedzialny jest sam zespół, a za miks Vance Powell. Projekt powstał we współpracy z takimi muzykami jak Dean Fertita (The Dead Weather, Queens of the Stone Age), Lillie Rische oraz jej siostra Scarlett Rische.

The Raconteurs debiutowali 2006 r. albumem „Broken Boy Soldier”, który zyskał popularność na całym świecie oraz nominację do prestiżowej nagrody Grammy Award. Dwa lata później ukazała się ich druga płyta „Consolers Of The Lonely”, zarejestrowana w niecałe trzy tygodnie przed swoją oficjalną premierą. Krążek znalazł się w pierwszej piątce listy Billboard 200, zdobył statuetkę Grammy w kategorii „najlepiej wyprodukowany nieklasyczny album” oraz nominację za „najlepszy album rockowy”.