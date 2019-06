"Wanna na Wawelu" to energiczna i przebojowa piosenka, łącząca charakterystyczne dla Janerki brzmienia gitar, wiolonczeli z elementami nowoczesnej elektroniki, za których produkcję odpowiada Bartosz Straburzyński, na co dzień gitarzysta w zespole Lecha. Utworowi towarzyszy animowany teledysk stworzony przez Rafała Garcarka, który jest autorem wielokrotnie nagradzanego klipu do piosenki „Rower”. Tym razem przedstawiony obraz jest skróconym komentarzem do tego, co w ostatnich latach działo się na rodzimej scenie politycznej i prezentuje migawki wydarzeń szeroko dyskutowanych w polskich mediach i domach. Teledysk do „Wanny na Wawelu” śmiało może stanowić powtórkę z najnowszej historii Polski, ale daje też szansę, by każdy interpretował go na własny sposób i doszukiwał się w nim ważnych dla siebie elementów.

„Podczas pracy nad teledyskiem miałem dużą swobodę i możliwość własnej interpretacji „Wanny na Wawelu”. Podczas rozmowy z Lechem ustaliliśmy ogólną koncepcję i założenia, a sam scenariusz powstał w późniejszych etapach pracy. Działaliśmy na żywym organizmie, w wyniku czego powstał obraz, który jest komentarzem do otaczającej nas rzeczywistości i odbiciem polskiego społeczeństwa” – skomentował teledysk Rafał Garcarek.