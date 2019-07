Miley Cyrus była gwiazdą tegorocznego Orange Warsaw Festivalu. Do Warszawy wokalistka przyleciała 1 czerwca, zaraz po premierze EP "She is Coming". Zgromadzona na warszawskim Służewcu publiczność miała szansę usłyszeć to nagranie na żywo.

Piosenka "Mother's Daughter" robi oszałamiającą karierę w internecie, jest niezwykle popularna w serwisach społecznościowych.

A sama Miley znów zadbała, jak podczas pamiętnego teledysku "Wrecking Ball", by o niej znów mówiono i pisano. Czemu? Zobaczcie sami - to jeden z najbardziej pikantnych teledysków ostatnich dni.

O klipie będzie się mówić także dlatego, że pojawiła się - pokazując zarazem akceptację dla występ córki - w nim mama wokalistki.