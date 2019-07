Krzysztof Zalewski i Hubert Zemler przygotowali nową, oryginalną aranżację, własną interpretację słynnego hitu "Can You Feel The Love Tonight" Eltona Johna i Tima Rice'a. Artyści, jak sami mówią, zaangażowali się w ten projekt z miłości do muzyki i kultowego filmu, a efekty tej współpracy można obejrzeć i posłuchać już teraz.

- Minęło kilka okrągłych lat od premiery „Króla Lwa", więc pomyśleliśmy sobie, że przy okazji pojawienia się nowej wersji tego filmu w kinach nagramy własną wersję piosenki Eltona Johna i Tima Rice'a. Nie odtwarzamy jej jeden do jeden, tylko pozwalamy sobie na lekką impresję. Postawiliśmy na lekko afrykańskie, perkusyjne, "pierwotne" instrumenty. Stąd w naszym aranżu pojawia się marimba, ksylofon. Mam nadzieję, że udało się uchwycić dobry klimat tego utworu - mówi Krzysztof Zalewski.