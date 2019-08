Podczas licznych koncertów, festiwali i imprez organizowanych w tym roku Sylwia Grzeszczak świętuje dziesięciolecie działalności jako piosenkarka.

Dziś do internetu trafiło jej nowe nagranie, zatytułowane "Rakiety". Za kosimczny teledysk odpowiada Olga Czyżykiewicz.

Tak wideo wokalistki zostało oficjalnie zapowiedziane:

To już czas, Sylwia Grzeszczak odpala „rakiety” i zabiera nas w kolejna muzyczną podróż. Nowy, długo wyczekiwany singiel nawiązuje do pierwszych lotów ludzi na Księżyc, mówi o wielkich marzeniach, przekraczaniu własnych granic. Ma to swoje odzwierciedlenie również w muzyce, artystka postawiła na nowe, innowacyjne brzmienia połączone z rockowym pazurem, jaki od dawna daje się wyczuć na jej koncertach.