Oryginalny teledysk z 1975 jest powszechnie uważany za pierwsze w historii wideo promujące utwór muzyczny. Klip do „Bohemian Rhapsody” wyznaczył standardy na wiele dekad. Do dziś inspiruje miliony fanów i artystów na całym świecie.

Aby uczcić to monumentalne osiągnięcie, na oficjalnym kanale zespołu pojawiła się nowa, zremasterowana wersja klipu „Bohemian Rhapsody”. Zespół zadbał również o zamieszczenie tłumaczenia tekstu w filmie – napisy są dostępne również w języku polskim.

Wydarzenie to niezwykłe, bo do tej pory wielkimi liczbami wyświetleń mogły poszczycić się tylko aktualne, często sezonowe przeboje. Teledysk Queen jest pierwszym z grona tych, które powstały przed 1990 rokiem, które do tej granicy dobiły. Na pewno duża w tym zasługa filmu biograficznego o wokaliście formacji. Obraz "Bohemian Rhapsody" zarobił 900 mln dolarów oraz zdobył cztery Oscary (w tym za najlepszą pierwszoplanową rolę męską – Rami Malek).