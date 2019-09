Za reżyserię klipu odpowiada Tanu Mino. Jedną z głównych ról w obrazku gra uroczy pudel o imieniu Nugget. Nie brakuje psich sztuczek, wielkiej miłości oraz emocji.

„Small Talk” to opowieść o dystansie emocjonalnym, który dzieli dwie niegdyś bliskie sobie osoby. Katy śpiewa: „Mieliśmy rozmowy o wieczności, teraz gadamy o pogodzie, ok / Po prostu nie mogę w to uwierzyć / Błyskawicznie zamieniliśmy się z kochanków w obcych”. Perry napisała nowy singiel do spółki z Johanem Carlssonem, Charliem Puthem i Jacobem Kasherem Hindlinem. Carlsson i Puth odpowiadają również za produkcję.

„Small Talk” to następca letniego przeboju Katy Perry, „Never Really Over” – pierwszego premierowego solowego utworu artystki od 2017 roku. „Never Really Over” okazał się najlepszym debiutem Katy w serwisach cyfrowych w dotychczasowej karierze i w Stanach ma już status złotej płyty. „Euforyczny hymn o rozstaniu (…), w którym Katy Perry wraca lepsza niż kiedykolwiek” – zachwycali się dziennikarze magazynu „PAPER”.