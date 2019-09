Mateusz Ziółko to pianista, wokalista, autor muzyki i tekstów. Jest zwycięzcą III edycji "The Voice Of Poland" oraz X edycji programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", zajął również pierwsze miejsce w konkursie Super Debiuty podczas 51. Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu.

W listopadzie 2016 roku wydał utwór „W płomieniach” który w 2017 roku był najczęściej granym utworem w Polskich rozgłośniach radiowych a w serwisie YouTube osiągnął spektakularny wynik ponad 59 milionów wyświetleń. Już dziś zadebiutował najnowszy singiel muzyka – „Legiony”, który promuje film o tym samym tytule. Film w kinach od 20 września.