"Masz baśniowy głos. Mianuję Cię najsłodszym głosem tej edycji! (…) świetnie przechodzisz pomiędzy rejestrami" komplementował wokalistkę Michał Szpak.

Daria Kowolik swoją przygodę muzyczną rozpoczęła już w przedszkolu. To wtedy narodziła się pasja do śpiewania, recytacji i występów na scenie którą żyje do dziś. Na swoim koncie ma udział w licznych warsztatach, konkursach i festiwalach z których oprócz nagród i wyróżnień wyniosła najcenniejsze - konsekwentne spełnianie marzeń o własnej karierze muzycznej.

Teraz pokazuje światu nagranie i teledysk "Skrzydła w pół"

Występowała z chórem „Amuz Gospel Choir” stworzonym przez dr Brian’a Fentressa oraz solo m.in na deskach Teatru Śląskiego w Katowicach, w Auli Koncertowej Akademii Muzycznej w Łodzi, w Amfiteatrze oraz Filharmonii Opolskiej.