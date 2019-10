W najbliższą sobotę rozpoczną się Bitwy - drugi etap „The Voice of Poland”. Uczestnicy z drużyn Margaret, Tomsona i Barona, Michała Szpaka oraz Kamila Bednarka zmierzą się w muzycznym pojedynku. Jednak tylko jedna osoba z każdego duetu będzie miała szansę przejść do kolejnego etapu.

W poprzednich edycjach trenerzy show mieli możliwość podkradania sobie uczestników. Mogli to robić trzy razy w trakcie trwania wszystkich Bitew. W dziesiątej, jubileuszowej odsłonie show TVP2, producenci zmienili zasady. Od najbliższej soboty, przez kolejne trzy tygodnie, wokalni trenerzy będą mogli podbierać sobie uczestników bez limitów. W związku z tym ostateczny skład osób, które zawalczą o miejsce w Nokaucie, poznamy dopiero podczas ostatnich Bitew.

W jednym z duetów, który zmierzy się na muzycznym ringu, zobaczymy Iwonę Kmiecik i Kacpra Fułka z drużyny Margaret. Para wykona utwór „Against All Odds” z repertuaru Phila Collinsa. Już teraz w naszym wideo możecie zobaczyć, jak na scenie poradzili sobie Iwona i Kacper oraz jak bardzo podczas ich występu stresowała się Margaret.

Kogo wokalistka zabierze ze sobą do kolejnego etapu „The Voice of Poland”? Z kim uczestnicy muzycznego show będą musieli się zmierzyć podczas Bitew? Odpowiedź już w najbliższą sobotę o godzinie 20:05 w TVP2.