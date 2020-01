Za pomysł i realizację odpowiedzialni są Katarzyna Halina Czeżyk (autorka scenariuszy i konceptów kreatywnych, zdobywczyni Grand Prix w Papaya Young Directors 2018, laureatka 48HFP 2017, dwukrotna stypendystka plenerów Film Spring Open organizowanych przez Sławomira Idziaka) oraz Michał Radziejewski (autor animacji i filmów krótkometrażowych, zdobywca I nagrody na Gali Młodego Kina 43 Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, II nagrody Papaya Young Directors 2018 oraz nagrody za najlepszy film na 48HFP 2015).

Wideo zarejestrowane na terenie Muzeum Wsi Kieleckiej, zostało zainspirowane pracami polskich malarzy. W teledysku można odnaleźć kadry nawiązujące do takich dzieł jak „Chłopiec niosący snop” oraz „Trumna Chłopska” Aleksandra Gierymskiego, “Przed chatą w Bronowicach” Kazimierza Przerwy Tetmajera, czy ”Sielanka” Henryka Siemiradzkiego.

„Za inspirację do nakręcenia teledysku posłużyło nam polskie malarstwo XIX wieku. W tym czasem idyllicznym, a czasem szorstkim świecie naszkicowaliśmy metaforyczną walkę o tożsamość i wolność, o której właśnie - według nas - opowiada piosenka “Secret Void”. Pewien bardzo popularny motyw w polskiej kulturze postanowiliśmy reinterpretować na nowo” - mówią Katarzyna Halina Czeżyk i Michał Radziejewski.

Klip do utworu pochodzącego z nominowanego do prestiżowej nagrody muzycznej Fryderyk albumu „Life On Planet B”, został zrealizowany dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury