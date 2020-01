Prowokację ma we krwi. Till Linedemann i tym razem zaskakuje swoich fanów. Zobacz teledysk do "Ach So Gern"

Oprócz działalności w Rammstein, jakby na boku wokalista zespołu ma autorski projekt, nazywający się od jego nazwiska Lindemann.Wraz z wokalistą współtworzy go klawiszowiec Peter Tägtgren. Projekt promuje wydany w 2019 roku, drugi w historii album "F&M". Płyta jest mocno zróżnicowana stylistycznie i pokazuje inne, raczej mniej znane oblicze wokalisty grupy Rammstein. Jedno się nie zmienia. I jest tym prowokacja. Tym razem Lindemann pokazali klip do nagrania "Ach So Gern". Uprzedzamy, to bardzo brutalny teledysk. Rammstein dwukrotnie w ciągu stosunkowo krótkiego czasu wystąpi w naszym kraju. Pierwszy koncert miał miejsce w ubiegłym roku na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Ponownie niemiecką formację zobaczymy w Polsce 17 lipca 2020 roku na PGE Narodowym w Warszawie.