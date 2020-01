To już kolejny teledysk, który promuje album "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?". Płyta jest jednym z największych komercyjnych hitów ostatnich miesięcy, a z jeszcze nastoletniej wokalistki uczyniła wielką gwiazdę.

Ciekawostkę może stanowić fakt, że reżyserką teledysku jest tym razem sama Billie Eilish.

Przypomnijmy, niedawno ogłoszono, że to właśnie Eilish będzie ta gwiazdą, która wykona piosenkę do nowego filmu o Jamesie Bondzie. Premiera "Nie czas umierać" w kwietniu. Piosenkę powinniśmy poznać wcześniej.