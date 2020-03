Nergal tak mówi o nowym utworze:

Reklama

„Ten kawałek to oda do rewolwerowców i śpiewaków z westernowych saloonów! Końcówka utworu zaskoczy tych zwolenników MATM, którzy nie znają mojej drugiej strony i mam nadzieję, że wywoła uśmiech na twarzach tych, którzy ją znają; to jest czytelny komunikat: Me And That Man to zespół totalnie nieograniczony i zdolny do wszystkiego! A „Tym człowiekiem” jest tym razem Niklas Kvarforth. Wysłałem Niklasowi demo - mój głos plus tekst i zasugerowałem, żeby zmienił wszystko, co według niego powinien zmienić… Cóż, pozostały tylko dwa wyrazy z oryginalnej wersji demo, ale z pełną odpowiedzialnością powiem, że jego wersja jest znacznie lepsza od mojej! Niektórzy porównali jego głos do Petera Steele’a… to nasuwa mi pewne myśli dotyczące życia pozagrobowego”.

Nowy, drugi album formacji, zatytułowany „New Man, New Songs, Same Shit, vol.1”, ukaże się już za tydzień, 27 marca.