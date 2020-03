Miłość jest siłą napędową świata i AniKa czerpie z niej energię. Kawałek to osobiste stracie z niełatwym tematem szeroko pojętej nienawiści, jaką w dzisiejszych czasach ludzie zalewają się nawzajem. Tym razem AniKa w swoim najmocniejszym jak do tej pory utworze wzywa wszystkich do tego, by nie ranić się, nie krzywdzić, a kochać, tak po prostu – po ludzku. Mocno.

AniKa Dąbrowska planuje premierę debiutanckiej płyty jeszcze przed wakacjami.