Marcin Januszkiewicz tak mówi o nagraniu: Nikt dzisiaj nie pisze już takich piosenek. Aktualnie mamy w naszym kraju wielu wspaniałych, zdolnych wykonawców, producentów, autorów muzyki i słów, wielu specjalistów od hitów. Ale takich ponadczasowych kompozycji, a przede wszystkim takich Tekstów przed duże T nikt już dzisiaj nie tworzy.

To właśnie takie ponadczasowe i nietuzinkowe kompozycje i niezwykłe teksty zainspirowały Marcina Januszkiewicza do stworzenia artystycznych wariacji i nieoczywistych aranżacji piosenek legendarnych zespołów Perfect i Lady Pank. Wszystko po to by podzielić się tym, co według niego jest w sztuce najcenniejsze - swoim punktem widzenia.

Wydaniu płyty miały towarzyszyć koncerty. Kiedy się pojawią - wciąż nie jest wiadome.