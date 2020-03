Za reżyserię teledysku odpowiada Sing Lee, a zespół zapowiada, że to „pierwsze spojrzenie na dłuższy film, który grupa zrealizowała z tym twórcą”, co pozwala sądzić, że The Killers w klipach ilustrujących single „Imploding the Mirage” zamierzają przedstawić spójną narrację.

Za produkcję albumu odpowiada zespół oraz Shawn Everett i Jonathan Rado z Foxygen. Nagrania odbyły się w Los Angeles, Las Vegas i Park City. To pierwszy album The Killers, który nie powstał w całości w Las Vegas. Grupa, która dotychczas rzadko decydowała się na zapraszanie gości, tym razem postawiła na imponujący zestaw w osobach Lindsey Buckingham, kd lang, Weyes Blood, Adam Granduciel (War On Drugs), Blake Mills oraz Lucius.