"Do lasu" to drugi singiel Ani Rusowicz z wydanej 25 października 2019 roku płyty "Przebudzenie". Teledysk do piosenki to dzieło Michała Kucharskiego

Ania Rusowicz, z przymrużeniem oka wciela się w klipie w kilka zaskakujących ról, które układają się w jedno przesłanie – zwolnij, daj swojemu ciału i duszy odetchnąć, udaj się do przysłowiowego lasu, azylu dla duszy i niespokojnych myśli. Piosenka jest bardzo wymowna szczególnie teraz, w czasie, w którym przyszło nam aktualnie żyć. Reklama Tak o utworze „Do lasu” opowiada Ania Rusowicz - Nigdy bym nie przypuszczała, że piosenka „Do lasu” będzie odzwierciedlała tak bardzo naszą obecną sytuację. Nie spodziewałam się też, że na płycie „Przebudzenie” znajdą się prorocze teksty piosenek począwszy od pierwszego singla pt. „Świecie stój” a kończąc na tytułowym utworze „Przebudzenie”. I jeśli mam jakiekolwiek zdolności muzyczne do przewidywania tego, co będzie, to chciałabym Wam dać nadzieję. Jeśli będziemy na tyle mądrzy, solidarni ze sobą i wsłuchamy się w głos natury, która właśnie daje nam pstryka w nos i znów nie wpadniemy w wir, który tak dobrze znamy, to będziemy mogli korzystać z życia, które jest tak naprawdę ciekawą podróżą a nie celem.