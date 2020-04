"Sound Of Silence" pierwotnie zostało nagrane przez historyczny i wielki duet Simon & Garfunkel. Pierwsza wersja przeszła do historii, stając się hymnem pokolenia i nagraniem przywoływanym w ważnych momentach.

Reklama

Wersja zespołu Disturbed trafiła na wydany w 2015 roku album "Immortalized". To, że Disturbed sięga po covery nie jest czymś nowym, w przeszłości ten zasłużony dla metalu zespół nagrał też świetną nową wersję "Land of Confusion" z repertuaru Genesis.

"Sound of Silence" w wykonaniu Disturbed zyskało w Polsce nowe życie po tym, jak w Gdańsku, podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy został zamordowany prezydent miasta, Paweł Adamowicz. Nagranie stało się symbolem dla osób przeżywających żałobę po brutalnym ataku nożownika.

"Sound Of Silence" zespołu w mocnej wersji z 2015 roku powróciło znów. Tym razem fani grupy przesłaniem i estetyką nagrania odwołują się do pandemii koronawirusa. Klip polecamy zobaczyć - robi wrażenie. Teledysk został oficjalnie zaaprobowany przez Disturbed, który podał go poprzez własne media społecznościowych.