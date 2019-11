Gorąca jesień dla fanów muzyki trwa. Kolejny ogłoszony koncert w naszym kraju to Disturbed. Zespół wystąpi 16 czerwca 2020 roku w na granicy Gdańska i Sopotu.

Disturbed, zespół z Chicago, odniósł rzadko spotykany sukces, debiutując na pierwszym miejscu notowania Billboard Top 200 pięcioma kolejnymi albumami studyjnymi.

To wyróżnienie podniosło ich do rangi zespołu Metallica, która dotychczas dokonała tego jako jedyny inny zespół hard rockowy w historii tego notowania.

Album Immortalized (2015) zdobył platynę a hit „Soud of Silence” pokrył się potrójną platyną oraz był nominowany do nagrody Grammy 2017 w kategorii “Best Rock Performance”. Od czasu założenia zespołu w 1996 roku, Disturbed – w skład którego wchodzą: David Draiman [wokal], Dan Donegan [gitara], Mike Wengren [perkusja], and John Moyer [bas] – sprzedał 16 milionów albumów na całym świecie a 11 singli zespołu zdobyło pierwsze miejsce w notowaniu Active Rock Radio.

Ich debiut The Sickness (2000) pokryty poczwórną platyną oficjalnie przypieczętował objawienie nowego lidera hard rocka, a status ten został utrwalony kolejnymi nominacjami do nagrody Grammy oraz kolejnymi platynowymi, podwójnie platynowymi oraz złotymi płytami jak również wyprzedanymi koncertami na całym świecie.

Wyróżniony tytułem "Best Rock Artist" podczas iHeartRadioMusic Awards 2017, zespól nadal odważnie kroczy naprzód, wydając trafnie zatytułowany siódmy album Evolution (2018), oraz promujący go singiel „Are You Ready”.

Zespół wystąpi w Polsce w ramach trasy Evolution Tour już 16 czerwca 2020 r. w ERGO ARENIE.

Bilety trafią do sprzedaży ogólnej w piątek, 8 listopada o 10.00 na LiveNation.pl