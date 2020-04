Kwarantanna to czas, do którego każdy dostosowuje się inaczej – artyści w domowym zaciszu poświęcają go m.in. na tworzenie nowych kompozycji. Nie inaczej jest w przypadku Sanah, której „Szampan” bije aktualnie rekordy popularności na wszystkich listach przebojów a która, z powodu obecnej sytuacji, zmuszona była do zmiany daty premiery debiutanckiej płyty. I choć krążek „Królowa dram” ukaże się teraz 8 maja, fani nie mają powodu do narzekań: sanah co jakiś czas publikuje na swoich kanałach nowe utwory, które szybko zyskują ogromną, choć nieplanowaną popularność ("Melodia" dotrała do 1 miejsca Karty na Czasie na YouTube).

Tym razem światło dzienne ujrzały "Róże" - zupełnie nowy utwór w wersji demo, jaki sanah jaki w całości napisała i nagrała przed samymi świętami Wielkanocy. Piosenki na próżno szukać na nowej płycie artystki – to bardziej zachęta do pozostania w domu i kreatywnego podejścia do sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy.