To był jeden z największych przebojów roku 2004. A przy okazji jeden z najbardziej znaczących debiutów w historii brytyjskiego rynku muzycznego. Kaiser Chiefs wydali singiel "Oh My God" 17 maja 2004 roku i z miejsca stali się jedną z największych gwiazd na Wyspach.

Nagranie do dziś jest często odtwarzane w tamtejszych rozgłośniach. By zachęcić ludzi do pozostania w domu grupa nagrała nową wersję.

"O mój Boże, nie mogę uwierzyć, nigdy nie byłem tak długo w domu" - śpiewa wokalista. Każdy z muzyków swoją partie nagrał w odosobnieniu, a potem zostały one zmiksowane.

Na koniec przypomnijmy oryginalną wersję.