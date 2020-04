„Zombie” pochodzi z drugiego albumu zespołu, „No Need To Argue” i zostało wydane we wrześniu 1994. Po przekroczeniu miliarda wyświetleń klipu na YT, The Cranberries dołączyło do elitarnego grona artystów, którzy mogą poszczycić się takim wynikiem. Według danych Louder Sound, „Zombie” jest piątym najpopularniejszym klipem rockowym wszech czasów na YouTube.

Dolores O’Riordan napisała słynny protest song po zamachu zorganizowanym przez IRA w Warrington. W wyniku tragicznego zdarzenia zginęła dwójka dzieci, a 56 osób zostało rannych. Za produkcję odpowiadał wieloletni współpracownik zespołu Stephen Street (The Smiths, Blur). Muzycy od początku wiedzieli, że to właśnie „Zombie” powinno być głównym singlem promującym album, odrzucali więc sugestie, by album „No Need To Argue” promować mniej zaangażowanym utworem. Za reżyserię klipu odpowiada Samuel Bayer, który zrealizował także m.in. teledysk „Smells Like Teen Spirit” Nirvany – to wideo również przekroczyło miliard wyświetleń na YT.

Fergal Lawler, perkusista The Cranberries, tak komentuje przekroczenie miliarda wyświetleń klipu „Zombie”: – Jesteśmy przeszczęśliwi oraz przekonani, że na twarzy Dolores również pojawił się wielki uśmiech oraz duma. Dziękujemy naszym fanom z całego świata za wsparcie, które otrzymujemy od tylu lat. Mamy nadzieję, że jesteście bezpieczni i że nasza muzyka przynosi Wam nadzieję oraz ukojenie.

Noel Hogan, gitarzysta grupy, dodaje: – „Zombie” dotarło do miliarda wyświetleń, a dla zespołu to kolejny kamień milowy w karierze. Nikt z nas nie spodziewał się te 20-parę lat temu, jak dobrze nasz singiel zniesie próbę czasu i jakie znaczenie będzie miał dla tak wielu osób. Dziękujemy fanom za wszystko!

Basista Mike Hogan podsumowuje: – Pamiętam jak dziś plan tego teledysku. Jestem pod wrażeniem, jak wielkie znaczenie ma on do dziś. Dziękuję wszystkim fanom The Cranberries!

„Zombie” to największy komercyjny sukces w dorobku zespołu. Utwór trafił na szczyty list przebojów w wielu krajach, w 1995 otrzymał nagrodę MTV EMA w kategorii Najlepsza piosenka. W styczniu 2018 Colin Parry, ojciec jednego z chłopców, którzy zginęli w zamachach w Warrington, podziękował Dolores O’Riordan za „majestatyczne i bardzo prawdziwe słowa” utworu.

Debiutancki album The Cranberries, „Everybody Else Is Doing It, So Why Can’t We?”, ukazał się w marcu 1993, a jego następca „No Need To Argue” (który był promowany m.in. „Zombie”) ujrzał światło dzienne w październiku 1994 i przez 98 tygodni nie schodził z list sprzedaży w Wielkiej Brytanii.

W kwietniu 2019 ukazał się ósmy i ostatni album The Cranberries, „In The End”, na który Dolores, przed swoją tragiczną śmiercią w 2018 roku, zdążyła nagrać wokale. Krążek trafił do Top 10 w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Niemczech, Francji oraz we Włoszech, jak również znalazł się w zestawieniu Billboard Independent Albums. Otrzymał również nominację do Grammy w kategorii Najlepszy album rockowy.

Na 2020 rok planowane jest wydanie rozszerzonej wersji albumu „No Need To Argue”.