Czas pandemii koronawirusa, upływający pod hasłem akcji #zostanwdomu, stanowi potwierdzenie faktu, że działalność artystyczna nie zna żadnych granic. W tej specyficznej rzeczywistości wciąż można tworzyć nawet najbardziej skomplikowane i wymagające konstrukcje, takie jak projekt symfoniczny. W takich warunkach narodziła się też najnowsza wersja utworu „Tramwaje i Gwiazdy” w wykonaniu Miuosha, Nosowskiej, Smolika oraz muzyków z Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia.

Każdy z muzyków i wokalistów nagrał swoje partie za pomocą własnego smartfona w domowym zaciszu. W kolejnym etapie wszystkie nagrania trafiły do Miuosha, który zajął się montażem wideo oraz edycją dźwięku. Co ciekawe, w nagraniu wykorzystano jedynie partie zarejestrowane na potrzeby tej wersji – nie sięgnięto po materiały z albumu koncertowego ani nie dogrywano instrumentów w warunkach studyjnych przy pomocy profesjonalnego sprzętu. Artyści wykorzystali jedynie to, co mieli pod ręką i z czego korzystają na co dzień. Za mix utworu odpowiadają Miuosh i Smolik.

W nagraniu, poza Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia, Miuoshem, Katarzyną Nosowską i Smolikiem, udział wzięli muzycy FDG.Orkiestry w poszerzonym składzie (Robert Zając, Oskar Ludziak, Jacek Szczypiński, Bartosz Borycki, Marta Fedyniszyn, Patrycja Ciska i Joanna Smajdor), Michał Fox Król (muzyk był również producentem ostatniego albumu Miuosha) oraz Jan Stokłosa (odpowiedzialny za orkiestrację w projekcie MIUOSH | SMOLIK | NOSPR). Ten niezwykły projekt to pomysł Miuosha i Pawła Jaworskiego w całości skoordynowany został z domu przez Miuosha.