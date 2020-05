Jest to czwarty singiel promujący ostatnią płytę Polaka.

Utwór ze względu na swoją tematykę nieprzypadkowo premierę ma dzisiaj, w Dzień Matki.

Trzeci solowy album Sidneya Polaka zatytułowany po prostu ‘3’ ujrzał światło dzienne 26 października 2018 roku. Krążek, będący powrotem do korzeni solowej twórczości artysty, promowany do tej pory był klipami do utworów "Twarzą w twarz", "Sport" oraz "Byłem tam!"