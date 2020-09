W nagraniu usłyszymy Barta Pałyge, Marcina Lamcha oraz Michała Chęcia.

Ifi o singlu:

"Zdaję sobie sprawę, że często żyłam iluzją o świecie i o sobie. Nie boję się, zadać uniwersalne pytanie o egzystencję człowieka. Czy jak poznamy prawdziwą ludzką naturę, bez masek i form, to czy starczy nam odwagi aby dalej żyć tak jak jak żyliśmy do tej pory. Nie szanując natury, zwierząt i siebie nawzajem. "Gdy dorosnę" to zderzenie dziecięcych wyobrażeń z dorosłą rzeczywistością. To utwór, w którym symbolicznie rozliczam pierwszą połowę swojego życia i pytam co dalej. Słowa do tego utworu zostawiają otwarte drzwi do dalszych poszukiwań i realizacji."



Ifi Ude to polsko-nigeryjska artystka, tworząca w klimatach muzyki świata, śmiało łącząca etno/folk z elektroniką, a polską muzykę ludową ze swoimi afrykańskimi korzeniami.