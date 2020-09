Clock Machine to założony pod koniec 2009 roku zespół grający tradycyjnego rocka z elementami funku. Grupa wyróżniona została głównymi nagrodami na festiwalu FAMA 2011, Konkursie Zespołów Rockowych w Wadowicach oraz juwenaliowym przeglądzie kapel studenckich w 2011 roku. Zespół jest również laureatem Eliminacji do Przystanku Woodstock oraz Empik Make More Music. Wokalistą Clock Machine jest znany z Męskiego Grania Igor Walaszek.

Utwór „Sense of Space” promuje trzeci album „Clock Machine” pt. „Prognozy” wydany na podwójnym kolorowym winylu. Tą płytą muzycy zadają pytania i dogłębnie analizują różne oblicza relacji międzyludzkich. Krążek zawiera 13 utworów o próbach odnalezienia wspólnego języka z drugim człowiekiem. O słodkich sukcesach i gorzkich porażkach.

– Jest nam niezmiernie miło, że możemy być częścią tego projektu. Szczególnie, że tematyka „Polotu” jest nam niezwykle bliska. Film, tak samo jak nasza płyta, jest spojrzeniem na to, co rodzi się między ludźmi. Na emocje, które towarzyszą nam w najważniejszych momentach życia. – mówi o współpracy zespół.