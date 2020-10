Billie Eilish wykonuje piosenkę z filmu o Jamesie Bondzie - to wiemy od miesięcy. Ale dopiero teraz poznaliśmy teledysk do nagrania "No Time To Die".

"No Time To Die" to 25. film o Bondzie. Reklama Nowa odsłona Bondowskiej serii zadebiutuje 20 listopada 2020 roku. Jako Bond już po raz piąty i ostatni wystąpi Daniel Craig. Reżyserem filmu jest Cary Joji Fukunag. W obsadzie „Nie czas umierać” znaleźli się aktorzy z „Bondowskiej rodziny”: Ralph Fiennes, Naomie Harris, Rory Kinnear, Léa Seydoux, Ben Whishaw i Jeffrey Wright, a dołączyli do nich Ana de Armas, Dali Benssalah, David Dencik, Lashana Lynch, Billy Magnussen oraz nagrodzony Oscarem za rolę Freddy’ego Mercury’ego Rami Malek, który wcielił się w czarny charakter. James Bond opuszcza czynną służbę i cieszy się spokojnym życiem na Jamajce. Tymczasem jednak jego stary przyjaciel Felix Leiter z CIA zwraca się do niego o pomoc. Misja uratowania porwanego naukowca okazuje się o wiele bardziej zdradliwa, niż mogłoby się wydawać i naprowadza agenta 007 na ślad tajemniczego złoczyńcy, dysponującego nową, niezwykle niebezpieczną technologią. „Nie czas umierać” w kinach od 20 listopada. Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję