Nothing But Thieves to zespół, który wciąż rozwija swoje brzmienie. Nowy singiel „Futureproof” pozwala im dalej eksperymentować.

Wyprodukowany przez Richarda Costeya (Biffy Clyro, Foo Fighters, Muse) i nagrany między londyńskim RAK Studios a domowym studiem gitarzysty/keyboardzisty Doma, „Futureproof” jest utworem, który bada znaczenie samozachowawczości poprzez mocny tekst.

Wyreżyserowany przez Jake’a Jelicicha teledysk ukazuje skąpany w poświacie zespół, który dopasowuje się do energii piosenki i daje intensywny, chaotycznie nakręcony występ. Jak mówi zespół: „«Futureproof» jest o instynkcie samozachowawczym, o tym, co oznacza dla różnych ludzi i jak daleko posunęliby się, aby go osiągnąć.