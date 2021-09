"Natural" powstał rok temu w bardzo trudnym dla mnie momencie – ze względu na moje samopoczucie i samoakceptacje. Był to czas, w którym mierzyłam się z problemami zdrowotnymi i nieprzychylnymi komentarzami na temat mojego wyglądu. Chciałam, aby ludzie przestali patrzeć na mnie przez pryzmat aparycji - z body shamingiem mierzę się praktycznie od dziecka i mam tego po ludzku dosyć. Chciałam napisać utwór, który jak włączysz sobie w gorszy dzień - od razu poprawi Ci nastrój i pozwoli nabrać dystansu. To dla mnie taki pozytywny apel do tego, aby każdy żył wg. swoich “urodowych” zasad - a kanony i hejt - zostawił daleko za sobą.