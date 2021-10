Pierwszym singlem zapowiadającym „Turning To Crime” jest utwór „7 And 7 Is” z repertuaru Love,

Teledysk pokazuje zespół podczas tworzenia nowego albumu. To pierwszy raz w historii Deep Purple, gdy zespół tworzył nowy materiał nie będąc razem w jednej sali, cała płyta powstała zdalnie.

„Turning To Crime” ukaże się 26. listopada i będzie dostępne jako limitowany, kolorowy vinyl 2LP, klasyczny, czarny vinyl 2LP, jako Digisleeve CD, Jewelbox CD oraz w formie cyfrowej.

Tracklista:

01. 7 And 7 Is (LOVE)

02. Rockin' Pneumonia And The Boogie Woogie Flu (Huey "Piano" Smith)

03. Oh Well (FLEETWOOD MAC)

04. Jenny Take A Ride! (MITCH RYDER & THE DETROIT WHEELS)

05. Watching The River Flow (Bob Dylan)

06. Let The Good Times Roll (Ray Charles & Quincy Jones)

07. Dixie Chicken (LITTLE FEAT)

08. Shapes Of Things (THE YARDBIRDS)

09. The Battle Of New Orleans (Lonnie Donegan/Johnny Horton)

10. Lucifer (BOB SEGER SYSTEM)

11. White Room (CREAM)

12. Caught In The Act [Medley: Going Down / Green Onions / Hot 'Lanta / Dazed And Confused / Gimme Some Lovin']