Sarsa jest pierwszą polską artystką, która wspólnie ze studiem Melt stworzyła tak nowatorski teledysk. Klip do „Ze mną tańcz” został zrealizowany z użyciem technologii XR. Rozszerzona rzeczywistość XR to ogólny termin obejmujący wszystkie technologie immersyjne, rzeczywistość rozszerzoną AR, rzeczywistość wirtualną VR i rzeczywistość mieszaną MR. Oznacza to, że Sarsa na ponad 3 minuty miała okazję przenieść się w czasie rzeczywistym do świata wirtualnego, który został wykreowany specjalnie na potrzeby tej produkcji.

W „Ze mną tańcz” artystka opowiada historię równoległego świata, pełnego magii i niedopowiedzeń, któremu wszyscy ulegamy w dobie internetu. A może to właśnie ten świat, w którym w przyszłości wszyscy będziemy żyli?

Jak mówi Sarsa: - „Ze mną tańcz” otwiera portal i zabiera nas w podróż - tym razem do magicznego lasu, gdzie drzewa mają aury, czas i przestrzeń wiruje, wszystko jest ze sobą połączone. Utwór opowiada o transcendentnej wizji braku przypadków, o tym, że każdy napotkany człowiek, zdarzenie w naszym życiu jest częścią scenariusza, który sami sobie napisaliśmy. Ważne jest tu i teraz - bo w 'tu i teraz' rozgrywa się cała akcja naszego życia. I chociaż ta chwila, tak ulotna i niewierna, zaraz przeminie - to zapraszam Was do tańca i cieszenia się tą chwilą, skoro już ją dla siebie mamy!