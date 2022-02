- „Dawniej” to dobre wspomnienie, często podkoloryzowane i koniecznie lepsze od „tu i teraz” – mówi Michał Lange, autor tekstu piosenki. - Dla niektórych to dzieciństwo, dla innych pierwsze lata studiów, a dla mnie to po prostu nieskrępowany śmiech, szaleństwa bez kalkulacji i pierwsza, namiętna miłość.

- Ja bardzo lubię wracać do miejsc z mojego dzieciństwa – dodaje Marcin Makowiec. – Czasem chciałbym, by było jak dawniej, choć doskonale wiem, że często idealizujemy przeszłość.

- Każdy ma swoje „Dawniej”. To taki nasz osobisty mit, do którego lubimy się odwoływać. Chociaż nie zawsze jest on zgodny z prawdą, to może on dawać nam powód, by zmieniać teraźniejszość na lepszą.

- Ta piosenka, jak i klip, to sentymentalna podróż, tęsknota za beztroską, wolniejszym życiem, kiedy cieszyliśmy się z byle czego. Teraz nie doceniamy nadmiaru wszystkiego, co posiadamy. Z drugiej strony - to próba pogodzenia się z przeszłością, odpuszczenia sobie i refleksja nad tym, kim się staliśmy dorastając.

Do piosenki powstał klip kręcony w muzeum PRLu, który z przymrużeniem oka interpretuje tęsknotę za tym co było.